France-Suisse : un scénario hitchcockien

Cet échec n'est pourtant pas seulement le sien. D'abord, parce que les Bleus ont raté leur première mi-temps. La Suisse a marqué 1-0 et aurait même mené deux buts sans un Loris inspiré. Et c'est cet arrêt qui a tout changé. Trois buts français s'ensuivent.

À dix minutes de la fin du match, on les croit invincibles. Mais le mélange d'excès de confiance, de défense aux abois, de tactique cafouillée et de corps fatigués ont fait qu'à la dernière minute, les Suisses ont égalisé. Au tir au but, tout le monde marque sauf Kylian Mbappé. "On a connu des moments merveilleux ensemble et aujourd'hui il faut l'accepter" a précisé Didier Deschamps. Puisse cet échec permettre de grandir pour savoir se relever.