Handball : les Bleus en forme olympique !

“À la Marseillaise, on s’était dit quand même qu’il fallait qu’on l’entende jusqu’au village. Il fallait qu’on la chante le plus haut et le plus beau possible. C’est ce qu’on a fait est pur bonheur. C’est un rêve de gamin qui se réalise”, précise Kentin Mahé, champion olympique de l'équipe de France de handball.