Italie-Espagne : qui souhaitez-vous voir en finale de l’Euro ?

D'un côté, il y a l'Espagne et de l'autre l'Italie. Et au milieu de la carte, il y a bien sûr Marseille. Ici, quand on parle de foot, tout le monde a son mot à dire. Il y a ceux qui sont pour l'Italie comme Laurent Ceccarini : "on prend une pizza, un bon verre de vin et puis on regarde le match". Le coup de la pizza, c'est une valeur sûre mais ça reste classique. Alors Salvador Lopez, lui, a sorti son jambon et un peu de décoration. Lui, il a choisi l'Espagne.