VIDÉO - J’ai testé pour vous… La chute libre au dessus d’Hawaï mais à Paris

"Le rêve du vol à portée de tous", c'est la devise de IFLY Paris, que l'on aperçoit dès son arrivée. Voler, c'est l'aspiration de tous les hommes, alors l'idée d'en approcher ne serait-ce qu'un petit peu nous a tout de suite séduits.





IFLY Paris propose depuis 2016 de reproduire à l’identique les sensations de la chute libre grâce au plus haut tube de verre du monde (14 mètres) doté d'une soufflerie qui comporte 4 moteurs de 450 chevaux, créant un flux d’air climatisé allant jusqu’à 270 km/h. Sécurité, amusement et sensations fortes, LCI a testé pour vous la chute libre sans parachute et sans risque !