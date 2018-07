VIDÉO - J’ai testé pour vous... Le voyage en ballon au-dessus de Paris

Le Ballon Generali est une activité qui peut plaire aussi bien aux grands qu'aux plus petits. Les tarifs restent très abordables, 12 euros pour les adultes et les plus de 12 ans, 6 euros pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Par ailleurs, pour les petits parisiens qui résident dans la capitale et qui sont âgés de moins de 12 ans, c'est gratuit. Un bon plan pour occuper vos enfants pendant les vacances !