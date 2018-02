VIDÉO - Malgré son accident de robe, le couple Papadakis/Cizeron préserve ses chances de médaille d'or en danse sur glace

À la sortie de la glace, Gabriella Papadakis s'est exprimée sur l'incident. "Ma robe s'est ouverte en début de programme. C'est quelque chose qui a assez déconcertant, c'est sûr parce qu'on ne sait pas si la robe va rester en place", a affirmé la patineuse. "J'ai prié pour que ça ne tombe pas et j'ai essayé d'oublier ce qui était en train de se passer", a-t-elle poursuivi.





Les entraîneurs du couple ont eux aussi raconté l'incident de leur point de vue. "Quand j'ai vu la robe se défaire, j'ai regardé Romain (Haguenauer, qui entraîne également Papadakis et Cizeron, ndlr) et je lui ai dit : On fait quoi ? Est-ce qu'on crie pour arrêter la musique ? Romain m'a répondu : Ils perdent cinq points s'ils s'arrêtent", a raconté Marie-France Dubreuil, un des entraîneurs de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.





A présent, le couple va devoir se concentrer sur le programme libre, sa spécialité, prévu mardi 20 février pour espérer accrocher l'or ou au moins l'argent olympique.