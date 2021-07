Jeux Olympiques de Tokyo : la judokate française Clarisse Agbegnenou, championne olympique en -63 kg

C'était son obsession et voici la consécration. C'est bien elle la plus grande judokate de l'histoire du judo français, Clarisse Agbegnenou, championne olympique à 28 ans. "Enfin ! c'était la plus dure journée mentalement, mais finalement, c'était la plus simple. J'ai cette médaille enfin !", s'écrie-t-elle.