Jeux Olympiques de Tokyo : les images du jour

C'est leur trésor, leur pépite d'argent, de bronze, qu'elles ne veulent plus lâcher. Toutes les deux ont séché leurs larmes avant de savourer. Sarah-Léonie Cysique d'abord, privée d'or olympique, disqualifiée en finale en judo suite à un mouvement jugé dangereux. "Là, ce ne sont plus des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Je suis vraiment contente de moi et de ce que j'ai accompli jusque-là. Et je suis très très fière de cette médaille (d'argent) aujourd'hui", s'exprime la judokate française.