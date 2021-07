Jeux olympiques de Tokyo : première médaille française avec le judo

Il a suffi d'un instant, d'un geste de l'arbitre et sa vie a basculé. Il a suffi d'un mouvement face à un adversaire dépassé et le voilà médaillé. Alors, Luka Mkheidze pleure sa fatigue, sa joie et son parcours tourmenté. En 2015, il y a six ans maintenant, le premier médaillé de ces jeux de Tokyo n'était pas Français.