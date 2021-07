VIDÉO - JO de Tokyo : comme Mike Tyson, il tente de mordre l'oreille de son adversaire

Cette image a forcément rappelé le combat tristement célèbre entre Mike Tyson et Evander Holyfield en 1997, au Madison Square Garden. Lors de ce match plus tard appelé "The Bite Fight", l'ancien champion du monde avait arraché un morceau de l'oreille de son ennemi. Il avait été disqualifié et sa licence de boxe avait été révoquée pendant quinze mois.