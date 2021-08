Jeux paralympiques de Tokyo : pluie de médailles françaises

De l'or fièrement brandi, gagné aux termes d'une épreuve impeccablement menée malgré une jambe invalide. Dorian Foulon offre à la France une magnifique médaille d'or, la deuxième de ces jeux. "Je n'attendais que ça depuis longtemps. On a tout préparé et tout fait pour et là, c'est la récompense de plein de sacrifices", a réagi le jeune athlète après la course, ému aux larmes.