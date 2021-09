Jeux paralympiques : la France poursuit sa moisson de médailles

Impossible de retenir ses larmes et de contenir sa joie. Ensemble, Nicolas Peifer et Stéphane Houdet paradent le drapeau sur le dos. Comme à Rio il y a cinq ans, ils gagnent le double en tennis-fauteuil. Et l'Hexagone n'en finit plus de compter ses médailles d'or à Tokyo. Le tennis c'était la neuvième, le tennis de table pour la dixième. Le ping, comme le disent les athlètes, est le nouveau succès pour Fabien Lamirault aux côtés de Stéphane Molliens. Eux aussi avaient gagné à Rio. En revanche, c'est le premier succès paralympique pour le cycliste Kevin Le Cunff, 33 ans, lors de la course en ligne sur route. C'est déjà la septième médaille pour les cyclistes français la nuit du jeudi après le bronze.