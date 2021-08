Jeux paralympiques : les athlètes français en route pour Tokyo

Pour les atteindre, l'Hexagone pourra compter sur l'équipe de cécifoot, le football pour malvoyants et non-voyants. Pour Yvan Woaundji, c'est le dernier entrainement avant de s'envoler samedi pour les Jeux. Après l'argent en 2012, il compte bien remporter l'or cette année. On pourra aussi compter sur les aînés. A 50 ans, Stéphane Houdet va participer à ses 4e Jeux olympiques. Il a l'habitude de ces compétitions à l'étranger et de la préparation qui va avec. D'autres athlètes décolleront ce week-end et lundi.