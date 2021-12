JO de Paris 2024 : une grandiose cérémonie d’ouverture sur la Seine

Un spectacle à ciel ouvert au cœur de la capitale qui fera date. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture ne sera pas organisée dans un stade, mais le long de la Seine. Et ce, pour que les Français et les touristes du monde entier participent à Paris 2024. "C'est beaucoup plus intéressant comme cadre que dans un stade", "ça va attirer plus de touristes sur Paris, on n'en a perdu beaucoup ces derniers temps", "ça permet à tout le monde de participer", se réjouissent les passants.