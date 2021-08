JO de Tokyo 2020 : les Françaises brillent !

Qu'elles se parent d'or, d'argent ou de bronze comme Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ce mercredi matin, les femmes font briller le sport français à Tokyo. Depuis le début des Jeux olympiques, elles nous offrent leur cœur, leur sourire, leur rage de vaincre et des médailles. Aux jeux de Rio, les hommes avaient remporté 3/4 des médailles. À Tokyo, la réussite est féminine, avec 25 médailles. On en compte deux dans les sports mixtes, 10 gagnées par des hommes et treize par des femmes.