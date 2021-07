JO de Tokyo : Clarisse Agbegnenou triomphe sur la terre du judo

A Tokyo, toutes les enceintes sont vidées de leur public, ce qui est assez frustrant. C'est une salle qui aurait dû accueillir 6 000 Japonais en délire, car le judo, c'est un sport dont ils sont très friands. Il faut savoir que c'est une discipline qui est née ici. Et justement, quoi de plus beau pour Clarisse Agbegnenou de triompher sur la terre du judo.

Le Nippon Budokan est une salle extrêmement populaire à Tokyo. En effet, c'est là que se déroulent les combats les plus importants de Sumo. Et aujourd'hui, Clarisse Agbegnenou a non seulement été plus forte que tout le monde, mais elle a également satisfaite toute la délégation française qui est venue la soutenir. C'est notamment son rôle de capitaine qu'ils avaient envie d'applaudir.