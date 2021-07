JO de Tokyo : les journalistes isolés dans une bulle, les athlètes dans une autre

Comme le constatent les équipes de TF1 sur place, les journalistes n’ont le droit qu’à 15 minutes de sortie de leur hôtel et seulement pour faire des courses essentielles. Autrement, il est interdit de se promener en ville, d'aller au restaurant ou de rentrer dans un commerce et seuls les sites de compétition officiels sont accessibles. Impossible de déroger aux règles, une application de traçage, installée dès leur arrivée, suit tous leurs mouvements.

Pour éviter toute contamination, les contacts entre les journalistes et les athlètes sont également limités. Les conférences de presse se font à distance. Les interviews sont, elles, soumises à des règles strictes. "Même si on a des tests tout le temps, la température, on n’a pas le droit de se mélanger parce qu’en cas de covid, on sera cas contact et donc du coup, on ne pourra pas concourir à notre course", témoigne Margaux Bailleul, membre de l’équipe de France d’aviron et compréhensive vis-à-vis des mesures.