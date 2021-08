JO de Tokyo : l'or pour Steven Da Costa, l'argent pour Kevin Mayer

Les Français ont brillé dans des disciplines individuelles aux Jeux olympiques de Tokyo. De l'argent au décathlon pour Kevin Mayer revenu de très loin et la médaille d'or pour Steven Da Costa au karaté.

Ne surtout pas rater la cérémonie et la Marseillaise pour le sacre de Steven Da Costa. À 24 ans, il est si fier de mettre en lumière son sport, le karaté pour la première et peut-être la dernière fois au programme des Jeux olympiques. "C'est un beau spectacle, on ramène de l'or et franchement, je suis heureux aujourd'hui", a-t-il exprimé.

Grand favori de sa catégorie, les moins de 67 kilos, Steven va pourtant douter en perdant un combat. Pousser et encourager par sa famille et ses amis depuis son village de Meurthe-et-Moselle, Steven va se relever et décrocher l'or. Pour Michel Da Costa, son père et son entraîneur, c'est magique. "Je souhaite à tous les parents de sportif de vivre ce que nous, on a vécu aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Kevin Mayer aussi est allé chercher au plus profond de lui la rage de vaincre. Blessé au dos, il perd des points dans les premières épreuves du décathlon et voit ses rêves de médaille s'éloigner. "Je me disais, c'est possible, mais en même temps, ça va être très dur. C'est là que je suis entré en mode guerrier où je savais que même à 95%, je pouvais faire quelque chose".

Alors, il rattrape son retard, passant de la cinquième place à la seconde. Pour ainsi arracher une médaille d'argent, la médaille du courage.

