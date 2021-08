JO de Tokyo : la délégation française nous a fait vibrer ce vendredi

À cet instant, il n'y a plus de ballon, plus de match, juste de l'euphorie, leurs rires et leurs larmes se mêlent. Durant ces quelques secondes, il n'y a qu'elles : les handballeuses qualifiées pour la finale olympique contre la Russie le savaient. Toutes nous l'ont affirmé, elles y croyaient. " J'avais dit aux filles qu'on allait aller au bout depuis un bout de temps. J'ai dit à beaucoup de mes proches, beaucoup de personnes et j'y croyais énormément", dit Allison Pineau, équipe de France de handball - JO de Tokyo (Japon).