JO de Tokyo : le retour de nos champions

“C’est une belle émotion qu’ils nous communiquent. C’est vrai que de pouvoir les voir, de les remercier, on n’était pas sur place mais on était quand même là. Et merci, merci de ces moments”. Et ils ont pu le leur dire durant une longue séance d’autographe, toucher leur médaille et rêver à leur tout d'exploit. “Je rêve de faire les Jeux olympiques. Ce sera le tennis et j’espère gagner une médaille d’or”, projette un jeune supporter. Un rêve immense que ces athlètes ont réalisé et qu’ils désespéraient aussi de pouvoir partager avec leurs proches.