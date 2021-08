JO de Tokyo : les Françaises médaillées de bronze à la voile

Si tôt arrivées, si tôt acclamées. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont en bronze, mais derrière leurs sourires, les Françaises ont les nerfs à vif. En cause, ce dernier passage de bouée. Les Britanniques en jaune ayant la médaille d'or semblent laisser passer les Polonaises en rouge, privant les Bleus d'une médaille d'argent. L'équipage polonais a même adressé un signe aux Britanniques. "On a le sentiment de s'être fait un petit peu léser par une course par équipe par les Anglaises", se plaint Aloïse Retornaz. "On avait l'impression que ça a été fait contre nous", ajoute-t-elle.