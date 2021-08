JO de Tokyo : les médailles tricolores de ce mardi.

Ils étaient sans doute les seuls à y croire : faire tomber la Pologne qui est double championne du monde. Un exploit au terme d'un match fou où le sélectionneur français, Laurent Tillie s'oublie jusqu’à faire corps avec ses joueurs. “J'étais pris dans le jeu comme les joueurs et je savais qu'on ne pouvait pas l'avoir et je me dis bon allez on fait un peu le show pour garder. Mais bon j'ai ruiné mon coude, mon épaule et mon dos”. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus du volley joueront les demi-finales des Jeux.