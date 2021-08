JO de Tokyo : les médaillés tricolores de retour dans l'Hexagone

Alors que les JO de Tokyo entament leur deuxième semaine, une partie de l'équipe de France est arrivée à Paris au petit matin. Les athlètes ont été chargés d'or, d'argent et de bronze. C'est le temps des retrouvailles à l'aéroport et de l'émotion avec les familles.

À 4h30 ce lundi matin, Teddy Riner et les athlètes sont arrivés avec une heure d'avance. "On a fait un super vol. Il y avait une bonne ambiance, mais je pense que tout le monde était fatigué. On est tous contents de rentrer", a-t-il affirmé. Il n'y a pas foule vu l'horaire matinal, mais les proches sont là et l'émotion était forte. Clarisse Agbegnenou, combattante féroce sur les tatamis, est en fait une grande sensible. Des larmes aussi pour Madeleine Malonga qui a retrouvé sa maman. "Ça me fait plaisir de les retrouver", a-t-elle expliqué.