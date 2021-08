JO de Tokyo : les performances de ce vendredi

Plus rien n'est impossible, comme un état permanent d'euphorie, il n'y a plus de pronostics ni de favoris. C'est encore une autre équipe française en finale. Et cette fois, ce sont les filles du handball. Avant les basketteuses, cet après-midi peut-être, et après les garçons du hand, du basket et du volley, ce sera la quatrième équipe de France à briguer l'or. Ce sera contre la Norvège ou la Russie. Dans ce qu'on appelle le "sport co", seule l'URSS à l 'époque avait réussi, une seule fois, un tel exploit.