JO de Tokyo : place à la fête pour les médaillés

Ils ont savouré ce moment entourés de leurs supporteurs. Près de 2 000 personnes se sont déplacées pour voir les champions. "C'est génial, c'est incroyable franchement de les voir. Ils nous ont fait vibrer, on a eu plein d'émotion, des rires, des pleurs", s'exprime une femme. "On les a suivis et puis maintenant, de les voir en vrai, de pouvoir partager ça avec eux, c'est génial", déclare une autre.

Pour les médaillés aussi, ce sont des moments qui comptent. "Ça fait plaisir, merci à tous les gens qui se sont déplacés. On a fait la fête dans l'avion, on a fait la fête hier, avant-hier... On est fatigué, mais on ne vit ça qu'une seule fois dans une vie", confie Luc Abalo, champion olympique de handball. "Il y a une ferveur, un engouement. On ne connaît pas tout ça, c'est la première, j'espère pas la dernière. Ça nous donne envie d'aller en chercher d'autres", fait part Jean Patry, champion olympique de volley-ball.