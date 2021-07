JO de Tokyo : Teddy Riner se console avec le bronze

On avait oublié que Teddy Riner pouvait aussi tomber. Malgré deux titres olympiques et plus de 150 victoires d'affilée ces dernières années, c'est la chute d'un champion qu'on croyait invincible. Ce vendredi matin, il n'en était que plus humain. "Bien sûr il y a de la frustration, mais je crois qu'aujourd'hui il faut retenir surtout l'âge. L'âge joue beaucoup même si je sais que j'avais le niveau pour aller en finale", a-t-il confié. Car Teddy Riner est un vétéran : il a 32 ans. Sa journée avait bien commencé : deux combats bien menés, complètement maîtrisés. Puis en quart de finale, face à un adversaire passif, un mouvement mal lancé et la défaite que l'on sait. L'idée d'un troisième titre olympique d'affilée est alors oubliée.