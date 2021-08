JO de Tokyo : un panier de médailles pour le basket français

Ils ont fini en larmes, abattus par la défaite. Mais ensemble, ils ont levé la tête. "Je suis fier de la manière dont on s'est battu. On s'est battu jusqu'à la dernière seconde", confie Rudy Gobert. Elles ont aussi pleuré, mais de joie. "On assure", s'écrie Sandrine Gruda. "C'est bronze mais il faut savourer chaque moment de la vie. Donc, on profite", affirme Marine Fauthoux.