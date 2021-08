JO : les athlètes visent désormais Paris 2024

De Tokyo, elle est rentrée avec deux médailles et déjà une folle envie de Paris 2024. Madeleine Malonga, judoka de 27 ans, est une championne du partage. "Avoir une médaille, déjà, c'est magnifique. Mais quand on la partage avec les personnes qui nous entourent et nous soutiennent, ça fait vraiment chaud au cœur", explique-t-elle. À Paris dans trois ans, elle espère voir le public au plus près des athlètes.