Le Royaume-Uni a-t-il vraiment été plus efficace que la France aux Jeux Olympiques de Tokyo ?

Sévère sur l'état du sport tricolore, le président est-il dans le vrai ? Après des JO de Tokyo considérés comme décevants pour la France, Emmanuel Macron a exhorté les meilleurs athlètes du pays à faire "beaucoup plus" en 2024. Lundi 13 septembre, à trois ans des Jeux Olympiques de Paris, le chef de l'État a tenu à faire un rappel à l'ordre, demandant aux sportifs et aux dirigeants du sport français de viser le "top 5" d'ici là.

Commençons par les résultats. Indéniablement, le Royaume-Uni a fait bien mieux que la France à Tokyo. Avec 65 médailles, l'équipe britannique est quatrième - donc dans le fameux "top 5" - quand la France n'en a que la moitié. Avec 33 médailles, l'Hexagone atteint la huitième place.

Quant aux moyens financiers, là encore, Emmanuel Macron est dans le vrai. D'après les chiffres communiqués par le ministère des Sports, l'État a dépensé 347,5 millions d'euros dans le sport en 2021. Un investissement utilisé pour les structures, les équipements, mais aussi les salaires de la recherche. Parmi eux, 110 millions d'euros sont à destination de la "haute performance", 121 millions servent à payer les salaires des cadres d'État, qui peuvent notamment être amenés à travailler pour les Fédérations, et 75 millions d'euros vont aux établissements et structures d’entraînement. Or, au Royaume-Uni, cette somme est presque deux fois moins importante. Selon le dernier rapport de l'Agence Nationale des Sports, l'investissement dans le sport de haut niveau est de 170 millions d'euros (146 millions de livres sterling).

Deux fois moins d'argent public pour deux fois plus de résultats, comment l'expliquer ? Tout simplement par la stratégie. Comme le résume le gouvernement britannique sur son site, l'un des principes fondamentaux outre-Manche est "que le financement du sport est un privilège et non un droit". Les financements sont sélectifs, ciblés.

Interrogé par notre équipe, Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport & Cycle, explique ainsi que nos voisins britanniques concentrent leurs investissements dans les sports les plus rentables, ceux où de nombreuses médailles sont en jeu. Par exemple, trois sports réunissent à eux-seuls 250 médailles potentielles : l'athlétisme, la natation et le cyclisme. C'est donc là que les sportifs britanniques portent leurs efforts. Dans ces disciplines, les meilleurs athlètes anglais disposent de bons salaires payés par l'État, d'équipements de très haute qualité et de structures de haut niveau. Prenons l'exemple des plongeurs : ils disposent de fosses et de plongeoirs aux dimensions olympiques.