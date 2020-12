VIDÉO - "Vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire !" : Kevin Escoffier témoigne après son accident

"On a bien bossé avec Jean, je suis content. Je lui ai dit : 'Je suis désolé, tu fais une course de barjot, je suis désolé de te gâcher ton truc.' Il me répond : 'Ecoute, la dernière fois c'était l'inverse !'" explique Kevin Escoffier ce mardi matin, avant de craquer et d'ajouter, au bord des larmes : "Jean-Jacques (ndlr : Jean-Jacques Laurent, patron de PRB) , je suis désolé pour le bateau. Pourtant, j’ai renforcé le bateau. J'ai zéro regret, j'ai mis 200 kg de carbone dans le bateau, j'ai tout renforcé."