Kilian Bron : l'équilibriste du VTT

À seulement 29 ans, sur son VTT, Kilian Bron semble appartenir à un autre monde en défiant les lois de la gravité. Un athlète qui a décidé de mettre en scène ses exploits. Seul un drone est capable de le suivre à 70 km/h.

C'est l'un des rares Français à vivre le VTT. Grâce à ses sponsors, Kilian Bron explore le monde entier à la recherche des endroits les plus fous et les plus beaux pour faire rouler son vélo.

Kilian Bron pause les roues de son VTT, là où le commun des mortels n'oserait pas mettre les pieds. Il est l'un des meilleurs vététistes du monde. Un équilibriste qui a aussi un grand sens de l'image. Voilà pourquoi ses vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. Certaines comme celles dans les dolomites en Italie totalisent plus de deux millions de vues. Derrière ces vidéos, il y a beaucoup de travail et de reconnaissance du parcours. Chaque caillou et racines doivent être repérés. Il faut aussi se synchroniser avec l'engin qui le filme pour éviter une collision.

Aujourd'hui, le vététiste recherche plus la créativité et la beauté de l'image que la performance pure. Pour cela, il n'hésite pas à porter son vélo plus longtemps. Avec son équipe, il passe son temps sur les ordinateurs à monter les vidéos et préparer son prochain voyage, car cela fait partie de son métier. Les details dans le reportage ci-dessus.