L'Argentine en deuil

À Buenos Aires, la nouvelle est accueillie avec une profonde tristesse. Les Argentins perdent une idole qui a accompagné plusieurs générations et qui représentait, même pour les plus jeunes, l'excellence footballistique. Diego, comme ils l'appellent, était aussi surnommé Dios (Dieu), comme s'il avait été touché par un talent supérieur. Il s'agit aussi d'une figure controversée en raison de ses excès, mais tout cela, on lui pardonne, tellement il nous a fait vibrer disent les Argentins avec la voix qui se brise sous le coup de l'émotion. Lors de son hospitalisation en début de mois, ses fans voulaient croire au rétablissement de celui qui était revenu de tout. Dans ce pays qui palpite pour le football, Maradona était aussi le modèle de celui qui était parti de rien pour arriver au plus haut et qui prenait régulièrement la défense du peuple.