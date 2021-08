L'arrivée de Messi en Ligue 1 vue par les Clermontois

Lionel Messi, avec ses 35 millions d'euros de salaire par an, c'est quasiment le double du budget total du Clermont Foot. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'empêchera personne de rêver ici. "C'est fou, on n'arrive pas à réaliser. Mais quand on aime Messi, c'est juste incroyable", confie un Clermontois. "Même si Messi vient, il aura affaire au peuple auvergnat", déclare un autre.

Ce mercredi, à l'entraînement du Clermont Foot, tout le vestiaire ne parlait évidemment que de ça, et tout le club est prêt pour le grand jour. "On est fan, on est admirateur, on est supporter, mais après, sur le terrain, il n'y a plus de ça", a expliqué Florent Ogier, le défenseur du club.