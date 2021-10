L’escalade, le sport qui grimpe en ville

L'escalade est un sport qui gagne chaque année de nombreux adeptes. Même hors période de vacances, les clubs d'escalade font le plein, notamment en ville.

À Nantes, 60 voies d'escalade en libre accès ont été ouvertes par la ville et testées par des moniteurs chevronnés. Pour ces derniers, l'opportunité était trop belle et la demande de plus en plus forte. Le nombre de licenciés est passé de 1 000 à 2 300 ces dix dernières années.

Toute l'info sur Le 20h

À croire que l'escalade n'est pas cantonnée aux régions montagneuses. En effet, de plus en plus de Citadins, grands et petits, sont séduits par ce sport. Depuis quelques années, le club ASPTT Nantes est submergé par les demandes. De plus en plus de salles privées surfent sur cette tendance.

La plupart proposent du bloc, des murs pas très hauts qui n'exigent aucune corde ou partenaire. Juste des chaussons et de la persévérance. L'espace attire surtout les étudiants et les jeunes actifs. À côté des murs, ils peuvent profiter d'un bar-restaurant et d'autres services qui promettent une belle soirée entre amis.

L'accès est illimité pour 49 euros par mois. C'est le double d'un club associatif, mais le concept plaît. Chaque année, les Français sont de plus en plus nombreux à s'y mettre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.