VIDÉO - "Tout le monde peut battre tout le monde" : l’Euro 2021 vu par Youri Djorkaeff

Il fait partie des joueurs qui ont signé le doublé Coupe du monde 1998-Euro 2000. Consultant sur TF1, Youri Djorkaeff connaît donc bien le challenge auquel vont se confronter les joueurs son ex-capitaine Didier Deschamps. "L’expérience de la Coupe du monde t’enlève une pression parce que tu as déjà un titre", explique-t-il dans la vidéo ci-dessus . "Mais d’un autre côté, tous les autres t’ont vu jouer, connaissent tes qualités et tes faiblesses aussi."

Pour l’ancien joueur du PSG et de l’Inter, c’est dans l’adversité que Griezmann, Mbappé & co prouveront qu’ils ont l’étoffe pour marcher dans les pas de leurs illustres prédécesseurs. "Je n’ai pas de doute sur la capacité de l’équipe de France à battre tout le monde. Mais il faut qu’elle s’attende à être en difficulté. C’est la réaction dans les moments difficiles qui va donner cette force supplémentaire pour être champions d’Europe."

S’il donne l’Angleterre et la Belgique comme principaux challengers de la France, Youri Djorkaeff estime que "tout le monde peut battre tout le monde" dans cet Euro. "L’écart entre les grandes nations et les moyennes et petites nations s’est carrément réduit. Et avec une compétition qui va se dérouler sur plusieurs pays, un petit peu hybride, où on ne sait pas trop où on va, il faut faire attention aux pièges."