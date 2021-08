Qu’est-ce que la boccia, cette pétanque propre aux Jeux paralympiques ?

SPORT - Connaissez-vous la boccia, ce sport qui ne se joue qu’en fauteuil roulant ? On vous explique.

Les jeux paralympiques débutent ce mardi 24 août. Parmi eux se trouve notamment la boccia, comprenez "boule" en italien, sport propre aux Jeux paralympiques. On vous explique ce que c’est. La boccia est un sport initialement réservé à des joueurs en fauteuil présentant un trouble persistant du tonus musculaire. Elle s’adresse aujourd’hui plus largement à toute personne en fauteuil roulant présentant une limitation sévère des fonctions motrices. Ce sport, qui se joue en salle s’avère être un sport stratégique tel un jeu d’échec où l’on tente toujours d’avoir un coup d’avance. Il tient également de la pétanque car il y a des balles et un "cochonnet" mais aussi du curling par le jeu de placement.

La boccia est un sport paralympique depuis 1984. La France participe pour la première fois de son histoire aux jeux paralympiques de Tokyo dans cette discipline. Cette année, elle est représentée par les nordistes Samir Vanderbeken et Rodrigue Brenek ainsi que la lorraine Sonia Heckel. Les deux nordistes sont particulièrement admirés par Valentin, Brian et Agostina, que l’équipe de TF1 a rencontré et qui jouent dans le même club que les deux champions, l’Adapt, association qui accompagne les personnes en situation de handicap, à Cambrai. "Ce sont des joueurs qui s’entraînent depuis déjà beaucoup de temps. C’est beaucoup d’années de labeur. J’espère qu’ils vont gagner", confie Valentin.

Les règles du jeu

Le but est, comme à la pétanque, de lancer ou de faire rouler ses balles au plus près de la boule blanche appelé "jack" et assimilée au cochonnet. Les matchs se jouent en quatre manches. Les compétitions se jouent en individuel, en double ou par équipe de trois au meilleur des quatre manches sauf en cas d’égalité. Chaque joueur dispose de six balles en cuir au début de chaque manche. Si elles pèsent 275 grammes chacune, leur dureté peut varier afin que les joueurs adaptent leur jeu à la distance ou au coup à jouer. La position des joueurs est fixe durant toute la partie, ce qui permet de fermer la route du jack à un adversaire. Plusieurs techniques sont utilisées : • Passer par-dessus : la balle monte sur la balle de l’adversaire pour franchir l’obstacle et retomber derrière • Pyramide : la balle monte au-dessus des balles de l’adversaire et du jack et y reste. • Casquette : seulement réalisable lors d’un lancer à la main, on vise le jack pour le décaler vers l’arrière et ainsi reprendre la main

Valentin, Brian et Agostina sont tous trois passionnés de ce sport. Contrairement à ses deux camarades, la jeune fille en situation de handicap moteur ne peut pas jeter ses balles elle-même. Elle utilise donc une rampe de lancement et donne ses consignes de jeu à Frédéric, son assistant. "Je lui demande de bien mettre la rampe, de gérer la hauteur pour moi, de mettre les balles et de les pousser", explique-t-elle au micro de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Frédéric n’a, quant à lui, pas le droit de regarder le terrain ni de parler. Tout se joue dans le regard. "Il y a vraiment un duo qui se met en place et bien sûr l’assistant est très important par rapport et ça et il y a vraiment un jeu de regard qui se met en place mais surtout une histoire de confiance", ajoute Frédéric. Les épreuves de boccia débutent samedi à Tokyo. Les trois jeunes et les habitants de Cambrai sont persuadés que Samir et Rodrigue remporteront la médaille d’or.

LT

