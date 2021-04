La France va-t-elle récupérer deux médailles olympiques 117 ans après ?

Une histoire étonnante reconstituée par un passionné, Clément Genty. "En fouillant un petit peu, on se rend compte qu'il y avait bien un citoyen français qui a participé à ces jeux", a-t-il précisé. Encore plus surprenant, c'est aux États-Unis que reviennent ces médailles et non pas à la France. Mais grâce à un détail sur un document, le passionné compte bien les faire restituer. L'enjeu est de taille. Si ces médailles deviennent françaises, le pays deviendrait la seule Nation, avec la Grande-Bretagne, à avoir été médaillée lors de tous les J.O. d'été de toute l'histoire.