La Grande Odyssée : au cœur de la mythique course de chiens de traîneau

A 60 ans, après quatorze participations à la course de chiens de traîneau à travers les Alpes, Jean Combazard n'a rien perdu de sa passion. Il la vit juste différemment. "C'est le plaisir. Faire des kilomètres et voir des superbes paysages" dévoile-t-il. Il est passionné par la montagne et par ses chiens, des huskies de Sibérie auxquels il consacre sa vie depuis plus de 30 ans.