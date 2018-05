Le tuto de coach : 3 exercices pour reprendre le sport en douceur

Notre coach sportif Marin Grabiner nous propose donc en vidéo (ci-dessus) trois exercices pour reprendre le sport en douceur en une quinzaine de minutes. Au programme pour commencer : des pompes simplifiées à l’aide d’un ballon et d’un mur qui vous permettront d’éviter une trop grande charge sur vos bras. Un deuxième exercice pour travailler ses fessiers, il s’agit de squats mais là aussi, la pratique est plus facile puisqu’elle se fait à l’aide d’une chaise pour pouvoir s’appuyer. Enfin, un troisième exercice qui se concentre sur les mollets dont le but est se mettre sur la pointe des pieds, tout en restant bien droit et gainé. Allez, ressortez votre jogging qui traîne au fond de votre placard, il est temps de se remettre au sport !