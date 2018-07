VIDÉO - Le tuto du coach : 3 exercices de base pour travailler tout le corps

Vous avez envie de vous mettre au sport avant de retrouver la plage cet été ? On vous propose, avec l'aide de notre coach, trois exercices à faire pour les débutants et pour travailler le haut du corps, la sangle abdominale et le bas du corps. Des pompes, du gainage et des squattes, voici le parcours que vous suggère Marin Gabriner.





"La particularité de cette combinaison d'exercices, c'est qu'elle permet de muscler l'ensemble de votre corps, même pour les plus novices d'entre vous, car c'est à vous d'adapter série et répétitions en fonction de votre ressenti", explique notre éducateur en activité physique adaptée.