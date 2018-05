VIDÉO - Le tuto du coach : 3 exercices pour renforcer ses bras

Et si vos bras gagnaient en force et en volume ? Nous vous proposons trois exercices très simples qui vont permettre de les renforcer sans l'utilisation d'haltères. Les mouvements que vous conseille notre coach font travailler les biceps, les triceps et les avant-bras.





"Les bras sont une zone du corps qu’il est facile d’entretenir mais il faut faire pour cela des exercices réguliers et avoir une alimentation adaptée", souligne Marin Grabiner, éducateur physique adapté.