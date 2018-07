VIDÉO - Le tuto du coach : 3 exercices pour s'attaquer à des groupes musculaires qu'on travaille peu

Et si vous vous intéressiez à ces muscles qu'on oublie très souvent. Nous vous proposons, avec l'aide de notre coach, trois exercices qui vont vous aider à les développer. Lombaires, arrières des épaules, dos, abdominaux profonds... Ce sont des muscles qu'on travaille habituellement peu car la plupart du temps nous sommes assis et dans une position avachie.





"Ces muscles sont très importants pour la prévention des maux du dos. Ils permettent d'avoir une bonne posture", explique Marin Grabiner, éducateur physique adapté. "Concernant les abdominaux profonds, ceux-ci rendent possible la maintenance des organes en place et par ailleurs d'avoir un ventre plus plat", précise-t-il.