VIDÉO - Le tuto du coach : un circuit training de 5 exercices pour se dépenser au maximum

Notre coach vous propose donc en vidéo cinq exercices à suivre en direct (et sans pause autorisée). Il s'agit d'un circuit training qui s'effectue en deux minutes et qui peut se renouveler trois voire quatre fois.





Au programme : deux exercices axés sur les jambes et notamment vos cuisses et vos fessiers qui consistent d'abord à faire des fentes puis des squattes. Un exercice classique, les pompes, qui consiste donc à travailler les triceps et les pectoraux. Enfin deux exercices pour développer la sangle abdominale, des "mountain climber" et du gainage dynamique.