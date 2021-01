VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 10 : les femmes à la barre... et dans le vent

Le cap Horn ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Positionnée à l'arrière de la flotte, après son abandon début décembre, Samantha Davies a fait son entrée dans l'Atlantique. Elle a franchi samedi 23 janvier à 17h17 la porte du Grand Sud, réputée pour ses conditions dantesques. Un passage doublement symbolique pour la skippeuse, qui récompense sa combativité et son abnégation, elle qui a affronté les conditions extrêmes des mers du Sud, sans l'adrénaline de la compétition, et a dans le même temps atteint la barre des 60 enfants sauvés, l'objectif d'Initiatives-Cœur avant le départ du Vendée Globe.

Un exploit en écho à la Journée internationale du sport féminin, qui a lieu ce dimanche 24 janvier. Dans le cadre de l'opération "Sport Féminin Toujours", lancée cette semaine par le CSA pour donner plus de visibilité aux sportives et inciter davantage de femmes à pratiquer un sport, "Sam" a souhaité envoyer un message à la jeune génération depuis son voilier Initiatives-Cœur. "On était six femmes au départ, quatre sont toujours en course. Je suis très fière des performances des six femmes sur ce Vendée Globe. C'est super prometteur pour la suite", affirme la skippeuse dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "J'espère qu'on a inspiré les jeunes et les futures navigatrices de poursuivre leur carrière et de viser un Vendée Globe dans le futur."