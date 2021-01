VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 11 : bravo Yannick Bestaven

Le Vendée Globe 2020-2021 a livré son verdict. À l'issue d'un final haletant et inédit, Yannick Bestaven a remporté jeudi 28 janvier la 9e édition de la mythique course en solitaire à la voile. Pour la première fois, le premier marin d'eau salée à franchir la lignée d'arrivée n'est pas le grand vainqueur. Troisième concurrent à avoir rallié les Sables-d'Olonne, derrière Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2), le skipper Maître Coq IV a bénéficié d'une compensation en temps, suite au sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), pour arracher la victoire. Un emballage final qu'a suivi Samantha Davies. Repartie hors course, après son abandon, la skippeuse d'Initiatives-Cœur a tenu à féliciter ses compagnons de route.

"Quel finish incroyable sur ce Vendée Globe ! J'ai réussi quand même à suivre ça depuis ici, sur Initiatives-Cœur", raconte la navigatrice dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "Je voudrais dire bravo à Yannick [Bestaven] ! Ta victoire est bien méritée, ta course a été incroyable. Bravo aussi au podium, à Charlie [Dalin] et Louis [Burton]. Chapeau ! J'ai suivi vos courses et je suis vraiment impressionnée. Un petit message pour Boris [Herrmann] : je suis triste pour cette collision [avec un bateau de pêche, ndlr], mais je suis heureuse que tu aies pu ramener ton bateau et faire ton finish. Dommage que je ne sois pas là, avec vous, pour fêter vos arrivées. J'espère que, bientôt, je vais réussir à rentrer et qu'on pourra faire une grande fête ensemble."