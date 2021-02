VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 12 : comment les skippers gèrent leurs déchets en mer

Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans la mer. C'est le constat alarmant qu'a fait Greenpeace en 2018. Ces déchets non biodégradables flottent à la surface de tous les océans du monde, des régions polaires à l'équateur. Un fléau écologique. Soucieux de protéger et préserver leur terrain de jeu, les marins d'eau salée sont plus que n'importe qui sensibilisés à l'enjeu environnemental. Les concurrents ont pour consigne de garder à bord leurs déchets (papiers, cartons, verre et métaux) jusqu'à leur retour sur la terre ferme. À bord d'Initiatives-Cœur depuis plus de 90 jours, Samantha Davies nous explique comment elle s'organise dans une course aussi longue que le Vendée Globe.

"On fait comme à la maison pour les poubelles", raconte la navigatrice dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. "J'essaie de trier les emballages. Je n'ai pas trop de poubelles, parce qu'avant de partir, j'ai fait un gros travail dans l'avitaillement pour enlever tout l'emballage dont je n'en ai pas besoin. Là, j'en suis à ma troisième poubelle depuis Cape Town, depuis un mois et demi. Je n'ai pas beaucoup de déchets sur le bateau. Tout ce qui est emballage, les boites de sardines ou de thon par exemple, j'essaie de les laver avant de les mettre à la poubelle, pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Pour être sûre, je double avec ma poubelle avec un autre sac. À l'arrivée aux Sables-d'Olonne, tout ça va finir dans les bacs de recyclage."