VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 13 : le "piège" de l'Atlantique

"Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance." Repartie depuis deux mois de Cape Town, où elle avait été contrainte à l'abandon après une avarie de quille sur son Imoca, Samantha Davies n'est décidément pas vernie. Au large des Açores, la skippeuse d'Initiatives-Cœur a subi un désagrément de plus. Seule dans le noir au milieu de l'étendue bleue, elle a dû monter au mât et jouer les acrobates pour sécuriser son gréement, après la rupture de son étai principal. Si elle ne compromet pas sa fin de course, cette nouvelle avarie majeure la handicape dans l'utilisation de ses jeux de voile.

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarquait pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. En lice pour un podium, avant son abandon le 5 décembre dernier, elle a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Jusqu'à son arrivée aux Sables-d'Olonne, espérée aux alentours du 24-25 février, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à avoir pris le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur, avec Mécenat Chirurgie Cardiaque, qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.