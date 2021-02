VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 14 : les Sables en point de mire

Les Sables-d'Olonne droit devant. Repartie depuis plus de deux mois de Cape Town, où elle avait été dans l'obligation d'abandonner après une avarie de quille sur son Imoca, Samantha Davies se rapproche des côtes de Vendée. La skippeuse d'Initiatives-Cœur, peu épargnée par les avaries en tout genre, devrait boucler son périple autour du globe jeudi 25 février. Il reste toutefois encore une série d'obstacles à franchir avant de pouvoir remonter le chenal et serrer dans ses bras son fils Ruben et son compagnon, le skipper Romain Attanasio, 12e du Vendée Globe.

"C'est dur de savoir mon ETA (Estimated Time Arrival, heure estimée d'arrivée, ndlr), parce que je ne navigue pas comme d'habitude, vu que mon bateau est un peu handicapé", raconte la navigatrice dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. Son étai principal -le câble servant à maintenir son mât - s'est cassé et sa quille s'est bloquée dans l'axe. "Donc, c'est difficile à calculer", poursuit-elle. Du coup, les conditions météos et la présence de bateaux sur l'eau l'obligent à être plus vigilante. "Je reste concentrée sur la navigation et la sécurité. Je vais commencer à penser à l'arrivée quand je serais un peu plus proche."