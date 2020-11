VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 3 : on mange quoi aujourd'hui ?

Le Vendée Globe fait cap vers le Grand Sud. Charlie Dalin (Apivia), qui mène la flotte depuis lundi, a été le premier à entrer dans la zone réputée houleuse des 40es Rugissants. Il accroît son avance, d'heure en heure, sur son poursuivant direct, Thomas Ruyant (LinkedOut), handicapé par une avarie importante sur l'un de ses foils. Jean Le Cam (Yes We Cam!) referme le podium. Sam Davies, qui fait partie du groupe de chasseurs, continue de grappiller des milles. Sans oublier de se remplir le ventre.

Pendant une accalmie, dans l'Atlantique Sud, la navigatrice britannique nous fait visiter sa cuisine de fortune à bord de son voilier. "J'ai un sachet de plats lyophilisés pour une semaine. Je peux piocher le plat que je veux. J'ai aussi un sachet avec les desserts. Il me reste quelques fruits depuis le départ, emballés individuellement dans de l'alu pour qu'ils se conservent plus longtemps", raconte la skippeuse d'Initiatives-Cœur dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. Pour l'occasion, elle nous propose un cours de cuisine en pleine mer (voir la vidéo ci-dessus). À l'aide d'un réchaud de camping, elle se prépare un repas chaud pour reprendre des forces avant de continuer sa route vers le cap de Bonne-Espérance.

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies embarque pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012. Cette année, celle que l'on dit favorite pour un podium a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle pour ce tour du monde.

Régulièrement pendant de la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à prendre le départ de ce périple en solitaire, partage sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoque sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontrent, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques.