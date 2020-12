VIDÉO - "Le Vendée de Sam Davies", épisode 4 : l'aventure Initiatives-Cœur continue malgré tout

Sam Davies a la tête dure. Le 2 décembre, à bord de son voilier, elle heurtait violemment un ofni (objet flottant non identifié), causant une avarie sur la quille de son Imoca. Blessée aux côtes et aux cervicales, elle s'était déroutée vers Le Cap, en Afrique du Sud, pour se mettre à l'abri et évaluer les dégâts. Trois jours plus tard, le 5 décembre, devant l'ampleur des travaux à réaliser, la navigatrice britannique officialisait son abandon, le deuxième en trois participations après 2012.

Mais si le tour du monde s'arrête, l'aventure Initiatives-Cœur, elle, va continuer. La collision avec l'ofni n'a pas entamé la détermination de la skippeuse. Loin de là. Sur place, à Cape Town, son équipe a sorti le bateau pour le réparer. "Ils ne s'arrêtent pas. Ils sont à fond pour faire les réparations au plus vite. C'est impressionnant", raconte Samantha Davies dans le carnet de bord qu'elle tient pour LCI. Ils pourront le remettre à l'eau dès dimanche, avec un probable départ lundi depuis la capitale sud-africaine. L'objectif est clair : finir le tour du monde pour collecter de l'argent et sauver des enfants, grâce à sa collaboration avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. "On ne court plus sur le Vendée Globe mais toujours pour les enfants", confirme-t-elle, bien décidé à aller jusqu'au bout. À ce jour, 36 enfants ont pu être aidés. Sam s'était fixée un objectif initial de 60.